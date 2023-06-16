أكد الكاتب الصحفي تركي السهلي أن مسألة الانتخابات لرئاسة نادي النصر محسومة لصالح ‎ مسلي آل معمر.

وقال السهلي لبرنامج في المرمى “من يملك الأصوات الأكبر هو من يستطيع أن يحسم عملية الاقتراع ، وبالتالي فإن المسألة محسومة لمسلي آل معمر بوجود الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي الكبير في نادي النصر الذي يملك 550 ألف صوت ، وبعده عبداللطيف الشتري الذي يملك حصة كبيرة من الأصوات “.

وتابع “أعتقد أن هذا التهافت الكبير على أخذ حصة ال 25% في مجالس إدارات شركات الأندية حتى وإن كان جيد إلا أنه وفقا للتوصيف الذي وصفته وزارة الرياضة للاختصاصات المؤسسة الغير ربحية تهافت غير مبرر”

وأضاف “الترقب الكبير الذي يجب أن يترقبه الشارع الرياضي بأكمله هي الأسماء الخمسة التي ستصدر من صندوق الاستثمارات العامة التي ستشكل مجالس إدارات الأندية”، مشيا إلى أن الخمس أشخاص المتقدمين في النصر متحقق فيهم الشروط ، وتم اضافة 3 أسماء بدلا من الأسماء التي استقالت .