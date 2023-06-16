وثق شاب يدعى «محمد علام» وفاة والده من الاحتضار للدفن في المقابر، مما أثار سخط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي،.

ونشر علام عبر حسابه الشخصي على تيك توك، فيديو وثقت الوفاة من احتضار والده في سيارة الإسعاف حتى وصوله للمقابر.

وبين الفيديو والده في سيارة الإسعاف، وهو يحتضر في لحظاته الأخيرة بالحياة، غير مبال بما يحدث حوله من تصوير نجله.

وكتب محمد على الفيديو: «كانت أخر مرة أشوف أبويا فاتح عينه، ربنا يرحمك يابابا».

لم يتوقف الشاب في توثيق وفاة والده عند هذا الحد، بل قام بتصوير الجثمان في النعش أثناء الذهاب إلى المقابر، وكتب على فيديو النعش: «أبويا مات، خلاص سندي في الدنيا مات، شيروا الفيديو عشان الناس تدعيله».

وأثناء الجنازة سلط محمد الكاميرا على وجهه، حيث ظهر وهو يبكي بشدة متأثرا برحيل والده.