قامت المختصة الأسرية سامية صباغ، بالتعليق على سؤال فتاة تعرضت للخيانة مش شاب وعدها بالزواج، وتزوج من ابنة عمه.

وقالت المختصة في مقطع فيديو انتشر بكثرة على تويتر: ” هو ما خانك هو الصح، أنتي غلطتي لأن العلاقات قبل الزواج ما فيها إخلاص وما فيها خيانة.”

وأوضحت أن أي إنسان يدخل في علاقة قبل الزواج فهي علاقة مؤقتة وباطلة، لأن العلاقة قبل الزواج خاطئة .

وأضافت: “طالما ما لبسك دبلة في يدك وما مسكتي عقد الزواج معناه أن هذه العلاقة لا أساس لها من الصحة.”

وتابعت الصباغ: “المفروض العلاقات ما يكون فيها أي التزام، إذا تورطتي في علاقة قبل الزواج ليس من حقه أن يقول لك أخلصي لي ولا ليش خونتني ولا من حقه يحاسبك.”

واستطردت: “اللي يبغاكي يفتح الباب ويجي يخطبك ويتزوجك”، لافتة أن هناك رجال صار فيهم بجاحة وهو إنه يخطبك من أجل الخروج والفسح ثم يفسخ الخطوبة.

واختتمت حديثها: “الخطوبة لا تعني شيء لازم يكون في عقد زواج عشان وقتها من حقه يقولك لا تخونني واخلصي لي.”