وُجه اتهام لبطل الفنون القتالية المختلطة UFC كونر ماكغريغور، بالاعتداء الجنسي على سيدة خلال المباراة الرابعة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) المقامة بين دنفر ناغيتس وميامي هيت.

وقالت المرأة أنها وخلال مغادرتها الساحة أخبرها حراس ماكغريغور أنه يريدها، وحينما عادت لتلتقي به قام بتقبيلها قبل محاولة اغتصابها.

فيما أفادت محامية المرأة أنها ذهبت للشرطة يوم الأحد الماضي للإبلاغ عن الحادث، حيث قالت المحامية إنها سلمت ملابس للشرطة تحتوي على الحمض النووي لماكغريغور

ونفى ماكغريغور هذه المزاعم قائلا: “إن المزاعم كاذبة، لن يتم تخويف السيد ماكغريغور”. ويبلغ ماكغريغور من العمر 34 عاما، حيث له 3 أبناء، أعمارهم 6 أعوام و4 أعوام وعامان، كما ينتظر طفله الرابع.