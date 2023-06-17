في لافتة بريئة ورائعة، قام الطفل داود حفيد الإعلامي داود الشريان، بشرح الفرق بين الأذان المكي والأذان المدني بصوته العذب لجده .

ونشر الشريان مقطع فيديو على حسابه الشخصي في تويتر معلقًا عليه ” حفيدي داود الثاني يعطيني درسًا في الفرق بين الاذان المكي، والاذان المدن.”

وجاء الطفل داود في المقطع وهو يوضح الفرق بين أذان المدينة وأذان مكة بعدما طلب جده ذلك، قائلاً:” أبشر .. أصوات مؤذني المدينة فيها عُرَبْ بينما مؤذني الحرم المكي فيه من شدة في اللهجة ولا يوجد فيه عرب.

وردد الطفل أذانين على طريقة أذان الحرم المكي والحرم المدني، لإظهار الفرق بينهما بصوته العذب الجميل .

وانهالت تعليقات المغردين على المقطع منبهرين بصوت الطفل العذب، حيث قال أحدهم :” ما شاء الله مبدع وموهوب ومستقبل مبشر بإذن الله حفظه الله ورعاه .. وين القصبي والسدحان عنه يصنعون منه نجم لامع.”