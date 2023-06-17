تتكرر ظاهرة رمي وتمزيق الكتب المدرسية في نهاية كل عام دراسي، الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب ذلك التصرف.

وفي هذا السياق أكد مواطنون أن السبب في ذلك هو عدم التوعية بالسلبيات التي تعود على البيئة جراء التخلص من الكتب بطريقة غير صحية.

وأشار البعض إلى أنه يمكن التخلص من الكتب من خلالها إعطائها لمن هم في المراحل الدراسية الأصغر سنا، لافتين إلى أن رميها يؤثر على البيئة والمظهر العام وتصرف غير صحيح.