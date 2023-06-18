قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بإرجاع تعطل خدمات برامجها، تيمز وأوتلوك، أوائل الشهر الحالي إلى هجمات إلكترونية.

وأفادت مايكروسوفت، في تدوينة نشرتها أمس السبت، بأنها رصدت منذ أوائل يونيو 2023 زيادة في نسبة استخدام الشبكة ضد بعض الخدمات وهو ما أثر بصفة مؤقتة على توافر البيانات.

ويُذكر أن موقع DownDetector، المتخصص في رصد الأعطال، قد أبلغ عن 18,000 عطل في حسابات مايكروسوفت تيمز للتواصل وأوتلوك للبريد الإلكتروني في 5 يونيو لمدة ساعتين، تكررت اليوم التالي.

وكانت مايكروسوفت أيضًا قد أعلنت عن تعطل خدمات أزور السحابية الخاصة بها في 8 يونيو.

ويُشار إلى أن مايكروسوفت لم تذكر في التدوينة عن عدد المتأثرين بالعطل، ولكنها استبعدت أن تكون الهجمات أدت إلى اختراق بيانات العملاء أو الوصول إليها.

وفي السياق، أكدت مايكروسوفت أن الهجمات التي تعرضت لها خدماتها الشهر الحالي كانت من نوعية هجمات حجب الخدمة “DDos”، والتي تعمل على توليد مرور ضخم وغير حقيقي لخدمة ما، لتؤدي إلى تعطلها، لافتةً أنها حددت هوية المهاجم، باسم ستورم-1359، وبدأت في تتبعه.

والجدير بالذكر أن عطل خدمات مايكروسوفت يعد الرابع من نوعه خلال عام.