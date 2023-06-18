في واقعة نادرة من نوعها، لاحظت امرأة تدعى دانييل سكوت وجود وميض في عين طفلها بأحد الصور، التي التقطتها له؛ ليتبين فيما بعد أنه شكل نادر من السرطان.

واكتشفت سكوت بعد فحص الأطباء، إصابة ابنها بالورم الأرومي الشبكي، وهو نوع نادر من السرطان يصيب في الغالب الأطفال دون سن الثالثة.

وعندما بلغ عمر الطفل اليوم 5 أعوام، أعلن الأطباء شفاءه تمامًا من المرض، مع اللجوء إلى العلاج بالليزر والتبريد.

وقالت دانييل: “لم نكن نتوقع ذلك، لقد قمنا بإيصاله لإجراء فحص طبي لمدة 6 أشهر، إنه بخير الآن”.

وبكت دانييل لحظة وصول ابنها للمنزل بعد الشفاء وعانقته في صمت تام، مضيفة:” كانت لحظة جميلة، بكيت طوال اليوم، إنه فتى صغير شجاع .”

والجدير بالذكر أن الورم الأرومي الشبكي هو سرطان في العين ينشأ في الشبكية، وهي البطانة الحساسة الموجودة داخل العين، حيث الورم الأرومي الشبكي في الغالب الأطفال الصغار، ولكنه نادرًا ما يحدث لدى البالغين.