علق المستشار القانوني أحمد الشيخي على معلومة كشفها الصحافي فابريزو بشأن مدة عقد الاتحاد مع كانتي وأنها ستكون “أطول من المتوقع”

وتمنى الشيخي أن تكون معلومة فابريزو غير دقيقة، موضحا أنها إن تجاوزت المدة الملزمة عامين أو ٣ كحد أقصى فهي مغامرة كبيرة؛ لأسباب متعددة، من أهمها أن عمر اللاعب ٣٢، ومهما أبدع فلن يتم بيع عقده بقيمة أعلى من تكلفته (عندما يكون بعمر ٣٥).

وتابع: العقود الطويلة الملزمة هي مغامرة عالية المخاطرة، قد تنجح وقد تصبح “ورطة”، ولنا في حالتيّ بيريرا وغاري رودريجيز مثالاً.