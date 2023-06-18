يبحث موظفو القطاع العام والخاص عن تفاصيل العودة للعمل بعد عيد الأضحى، حيث ينظم قانون العمل قواعد حصول الموظفين على الإجازات الرسمية وقواعد تعويض من تقتضي ظروف عملهم التواجد خلال إجازة العيد من كل عام.

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام يوم الخميس 22 يونيو، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص وغير الربحي فتبدأ الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 2023/06/26م

ويختلف موعد عودة الموظفين للعمل حسب القطاع فبالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يكون موعد العودة هو يوم الثلاثاء 4 يوليو.

وبالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازة تمتد لمدة 4 أيام تبدأ من يوم وقفة عرفة وبناء عليه فهناك عدة قواعد للعودة من أبرزها:

– إن كان يوم الراحة يومًا واحدًا الجمعة، فالعودة تكون في يوم الأحد

– إن كان يومين (الجمعة والسبت) هما الراحة الأسبوعية، فالعودة تكون في يوم الاثنين.

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