أثارت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، الجدل بتصريحاتها بخصوص ملابسها التي يراها الجمهور جريئة.

وقالت مردينيان: “لست مؤمنة أن الله سيجازيني لارتدائي ملابس معينة لأن الله خلقنا بدون ملابس، ومن الممكن أن أكون شخصية ترتدي ملابس تغطي الجسم كاملًا ولكن تصرفاتي ونيتي ونظرتي للآخرين سيئة”.

وأضافت: “مؤمنة بأن الله يقوم بتجربتنا على مدى استعداد الشخص وقدرته على التضحية للوصول لمكانة محترفة وأكبر من إنسان آخر غيره”.

وتحدثت عن أسرتها قائلة: “والداي منفصلين ولكن مازال بينهما ود ومحبة وعندما يعود والدي من لندن يزور والدتي في البداية ومن ثم يزورني”.

يذكر أن جويل كشفت عن عدد الوشوم التي تغطي جسدها، موضحة أن عددهم 13 وشماً، وتريد رسم وشم عَلَم لبنان على ذراعها في وقت ما.