كشف محمد المغيصيب ، مستشار استثمار وتطوير المطاعم، عن أسباب إغلاق المطاعم والمقاهي .

وأوضح أن عدم الحماية من بعض ملاك العقارات الذين ليس لديهم أي قيود أو ذمة أو ضمير في رفع سعره مشيراً إلى أن هناك من رفع السعر من 100 ألف إلى 300 ألف .

وأضاف أن أحد أهم الأسباب في إغلاق المطاعم هو تأخّر إصدار تنظيم للإيجارات، وما نتج عنه من افراط ملاك العقار المؤجرين في رفع الإيجارات على المحلات دون أي ضوابط تنظيمية .