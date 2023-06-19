نجا لاعب حارس المنتخب الليبي ونادي الاتحاد المحلّي، معاذ اللافي من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لهجوم مسلح من قبل مجهولين في العاصمة طرابلس

وكشفت وسائل إعلام محلية أن اللاعب تعرض لمضايقات من قبل دورية أمنية استوقفته أثناء عودته إلى منزله حيث قام أحد عناصرها بالسخرية منه والتهكم عليه، ثم ضربه بالبندقية على رأسه.

وحاول اللاعب تفاديهم والهرب بسيارته، إلا أنه تعرّض لإطلاق رصاص، تسبب في تهشيم سيارته وإصابته بجروح.

وانتشرت لقطات أظهرت تهشمّ زجاح سيّارة اللاعب بالكامل، كما ظهر اللاعب داخل أحد المستشفيات مصابا بجروح على مستوى الرأس

وأغضبت هذه الواقعة الليبين الذين نددوا باستعمال العنف المسلّح والقوّة من أجل تصفية حسابات رياضية، مطالبين بحماية الدوري الليبي لكرة القدم وبضرورة إيجاد حل للفوضى الأمنية ولظاهرة تكرّر الاعتداءات على المدنيين دون أسس قانونية.