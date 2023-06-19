لاقى يوتيوبر هندي، عقابا قاسيا بعدما تحدى المسلمين، وسخر منهم بخصوص دفن الموتى في القبور.

وكان الشاب الهندي قرر أن يتحدى المسلمين بدخول القبر يوما كاملا، وبالفعل جمع أصدقاءه والأدوات اللازمة داخل القبر من كهرباء وكاميرات وإضاءة.

ودخل اليوتيوبر مع صديق له وصنعوا فتحة صغيرة فقط لإدخال الهواء إلى القبر، وبمجرد إغلاق الباب بدأ يرقص ويغني في بث مباشر من داخل القبر.

وبينما يضحك ويسخر من الوضع، هبت رياح قوية أطاحت بالخيام المحيطة بالقبر، ثم هطلت أمطار شديدة أغلقت الممر الخاص بالهواء، فيما حاول الأصدقاء إبعاد أي شيء محتمل توصيله كهرباء، حتى لا يفقد الشاب حياته.

وبعد محاولات تم إنقاذ الشابين، وخرجا ينتفضان ومنهارين بعد ما حدث لهما، وتم نقلهما للمستشفى.