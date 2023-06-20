قال الكابتن حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق،أنه لم يستقبل دعوة حضور بطولة إفريقيا التي كانت مقامة في مصر 2019، معقبًا: “أحنا عايشين في مرارة.. عملت حاجة كبيرة ومبيحسوش بيها”.

وأوضح حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة المٌذاع عبر شاشة القاهرة والناس أنه كان من المفترض أن يكون أول شخص مدعو وموجود في بطولة افريقيا التي أقيمت بمصر وليس أعضاء الاتحاد، متابعا: حزين جدًا لعدم تكريمي، ومش بيحسوا بحد إلا بعد ما يموت.

وأكد أنه لا يمتلك الاستعداد للترشح في انتخابات رئاسة الزمالك، موضحا أن هذا المنصب يحتاج من لديهم خبرة في الإدارة، متابعًا: “أطلب مني تدريب المنتخب مرتين.. ولكن لم يتم استكمال الإجراءات”.