كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن اعتزام المملكة إطلاق عدة شركات طيران في الفترة المقبلة، مبينا أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا.
وقال الفالح على هامش معرض باريس الجوي، إن طيران الرياض ستساهم في دعم استراتيجيات المملكة.
وأشار إلى أن طيران الرياض سيربط العاصمة بـ 100 مدينة حول العالم. مؤكداً أن شراء طائرات جديدة سيدعم صناعة الألمنيوم في المملكة.
بعد أشهر من إطلاق #طيران_الرياض..
وزير الاستثمار "خالد الفالح" يعلن عبر #العربية عن إطلاق شركة طيران جديدة في #السعودية قريبا pic.twitter.com/lGv1mO7Dlc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 20, 2023
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