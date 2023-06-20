كشف وزير الاستثمار خالد الفالح عن اعتزام المملكة إطلاق عدة شركات طيران في الفترة المقبلة، مبينا أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا.

وقال الفالح على هامش معرض باريس الجوي، إن طيران الرياض ستساهم في دعم استراتيجيات المملكة.

وأشار إلى أن طيران الرياض سيربط العاصمة بـ 100 مدينة حول العالم. مؤكداً أن شراء طائرات جديدة سيدعم صناعة الألمنيوم في المملكة.