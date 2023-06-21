تستحوذ أبوظبي على حصة 7% في شركة (Nio)، كما ستحصل على مقعد في مجلس الإدارة، لتتلقى شركة صناعة السيارات الكهربائية تدفقات رأسمالية في وقت تكافح فيه الخسائر.

وقامت شركة “سي واي في إن هولدينغز”، الكيان الاستثماري الذي تسيطر عليه أبوظبي، بالموافقة على شراء نحو 85 مليون سهم أُصدر حديثاً من الفئة “أ”، مقابل 738.5 مليون دولار نقداً، أو 8.72 دولار لكل سهم.

ويأتي ذلك وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء، كما تستحوذ “سي واي في إن” على 40 مليون سهم أخرى من شركة الإنترنت الصينية العملاقة “تينسنت هولدينغز” لتصل حصتها إلى 7%.

وأشارت “نيو” إلى أنها ستسعى مع “سي واي في إن” إلى اقتناص الفرص الاقتصادية العالمية عقب اكتمال عملية إصدار الأسهم.

والجدير بالذكر أن شركة “نيو” ومقرها شنغهاي الشهر الحالي أعلنت عن تسجيلها صافي خسارة أسوأ من المتوقع في الربع الأول في ظل تباطؤ الشحنات، مما زاد المخاوف من أن تفقد الشركة مكانتها في سوق السيارات الصينية شديدة المنافسة.