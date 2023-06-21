كشف مغامر انسحب في اللحظة الأخيرة من رحلة الغواصة المفقودة “تيتان” عن حقائق جديدة تتعلق بالغواصة.

وقال إنه كان ينوي المضي قدما في الرحلة لكنه غير رأيه وانسحب منها بعدما دفع مالا، وذلك بسبب شكوكه من ضعف جودة التكنولوجيا والمواد المستخدمة في الغواصة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”.

وذكر أن من بين مخاوفه أن الشركة المصنعة للغواصة “أوشن غيت” استخدمت أعمدة السقالات القديمة للصابورة، كما أن عناصر التحكم فيها كانت تستند إلى وحدات تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر.

وأشار إلى أنه كان من أوائل الأشخاص الذين اشتركوا في هذه الرحلة، ولكنه رأى في النهاية أن المخاطر كانت عالية جدًا.

يشار إلى أن الغواصة “تيتان” اختفت يوم الأحد الماضي في مياه المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص، في طريقها لتوثيق حطام سفينة “تايتانيك” التي غرقت قبل أكثر من قرن، وتجري عملية بحث وإنقاذ محمومة لتحديد موقعها واستعادتها قبل نفاد إمدادات الأكسجين التي تبلغ 96 ساعة.