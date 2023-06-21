كشفت نتائج دراسة جديدة عن وجود تأثيرات ضارة لموقد الغاز على صحة الإنسان.

وأوضحت الدراسة التي قام بها باحثو جامعة ستانفورد، أن الخطر في الموقد ، يكمن في الغاز المستخدم في الإشعال، حيث وجد أن الموقد يزيد داخل الجسم من تكون مادة كيميائية مرتبطة بعدة أنواع من سرطان الدم، بحسب موقع “ذي صن”.

وأشار البروفيسور روب جاكسون، إلى أن التهوية الجيدة تساعد على تقليل تركيزات الملوثات المنبعثة من الموقد سواء أثناء إشعاله أو إطفائه.

ونوه إلى ضرورة تجنب الاحتراق من حلقة غاز واحدة بأعلى درجة حرارة وعدم استخدام فرن غاز على حرارة 176 درجة مئوية لأنه من الممكن أن يرفع المستويات الداخلية من المادة المسببة لـ السرطان التي تفوق تلك الموجودة في دخان السجائر غير المباشر.