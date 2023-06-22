تتجه أندية الشباب والاتفاق والفتح مرحلة التخصيص بالتزامن مع اكتمال الملاعب والمنشآت الرياضية الخاصة بها.

كما أنه من المتوقع الإعلان عن استحواذ شركة stc على أحد هذه الأندية خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة ، عن حل مجالس إدارات الأندية التي أعلن تخصيصها ونقل ملكيتها إلى شركات سعودية، على أن يتم عقد جمعية عمومية لاختيار للأندية التي تمثل المؤسسة غير الربحية، حيث سيتم اختيار رئيس وعضو من هذه الجمعية لرئاسة الشركة التي تملك النادي وخمسة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة لإدارتها.