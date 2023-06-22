أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية” بالرياض، تسيير وحدات للأمراض المعدية المتنقلة من مستوى الأمان البيولوجي الثاني والثالث إلى المشاعر المقدسة، وذلك لضمان سلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام.

تضم وحدات الأمراض المعدية كوادر صحية متخصصة في مجال المختبرات، ويباشر هذه الوحدات كوادر صحية متخصصة في مجال المختبرات، جرى تدريبهم في مراكز عالمية متقدمة في مجال مختبرات الاحتواء العالي، بهدف رصد وتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية ذات الخطورة العالية وتعزيز الأمن الصحي للحجاج.

وتشمل منظومة المختبرات المتنقلة، التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل، مع استيفاء المعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية.