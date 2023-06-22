وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكر لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على قدومه لقمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس.

ووصل قبل قليل سمو ولي العهد لمقر انعقاد القمة في باريس حيث سيترأس وفد المملكة المشارك في القمة التي تجمع 100 من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120 منظمة غير حكومية، و 70 شريكا من القطاع الخاص، و40 منظمةً دولية.

ومشاركة ولي العهد في القمة العالمية مهمة من أجل ميثاق عالمي جديد حيث تلعب السعودية دورا مهما من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، لافتا إلى أن الحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها.