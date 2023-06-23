التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء اللقاء خلال الزيارة التي يجريها ولي العهد في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن ولي العهد ترأس وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.