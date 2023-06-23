التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء اللقاء خلال الزيارة التي يجريها ولي العهد في العاصمة الفرنسية باريس.
يذكر أن ولي العهد ترأس وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.
أمِيرُُ إن حَلّ بِأرضٍ وَ وَفدُهُ…
يَصطَفُّ القَادَةُ لِأَعظَمِ مَقدَمٍ…
و تَنحَنِي لَهُ الرّؤوسُ تَخطُبُ وُدَّهُ…
مُذهِلُُ يا لَهُ مِن قَائِدٍ مُسلِمٍ…
إنَّهُ : مُحَمَّد بنُ سَلمَانَ و لاَ بُدَّهُ…
حَدِيثُ الدُّنَا و أشهَرُ مِن مَعلَمٍ…
…
🇸🇦