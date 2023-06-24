دخلت أولى دفعات الغنم المستورد الاردني لسوق عرعر للأغنام بسعر يبدأ من 1450 ريال .

ويشهد السوق حركة بيع وشراء متزايدة استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، مع إشراف ومتابعة وزارة البيئة والزراعة.

ويعتبر سوق عرعر من الأسواق الموردة لأسواق المملكة، حيث تجاوز التصدير أكثر من 100 ألف رأس يومياً في أعوام سابقة خلال الأعياد.