دخلت أولى دفعات الغنم المستورد الاردني لسوق عرعر للأغنام بسعر يبدأ من 1450 ريال .
ويشهد السوق حركة بيع وشراء متزايدة استعداداً لعيد الأضحى المبارك ، مع إشراف ومتابعة وزارة البيئة والزراعة.
ويعتبر سوق عرعر من الأسواق الموردة لأسواق المملكة، حيث تجاوز التصدير أكثر من 100 ألف رأس يومياً في أعوام سابقة خلال الأعياد.
Make_123 لاوالله سعرها في الاردن ماينزل عن 1200 ريال 230 دينار روح وشوف
يعني مستورد و ١٤٥٠ ريال و سعرها اقل من كذا دايما مضحوك علينا عيني عينك ترى مو كل شي الأجنبي احيانا منا وفينا يعني بالشمال و عند اهل الحلال عرعر و الحدود الشمالية و ينباع بهالسعر كان الله بالعون
وفي الاردن يمكن مايتعدي ٧٠٠ ريال أو ٦٠٠
ياترا هي تضحى والا لايغرك السعر مضمونه من الامراض والعيوب والا