أقدمت امرأة آسيوية على طعن زوجة صديقها أثناء زيارتها لمنزلهما في منطقة القصيص بدبي.

وأدينت المتهمة من قبل محكمة الجنايات في دبي وقضت بحبسها عامين وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

‏وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر الماضي حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بتعرض زوجته للطعن في منزلهما وأفاد المُبلّغ بأنه فوجئ بحضور المتهمة التي تربطه بها صلة قرابة وعلاقة غرامية وعاطفية تزيد على 15 عاماً وزادت وتيرتها خلال العام الماضي

‏وقال الزوج. إن زوجته رفضت الاستماع لحديث المتهمة فباغتتها بسكين كان داخل حقيبتها وطعنتها مرتين قبل أن يتمكن من السيطرة عليها ومنعها من مواصلة اعتدائها على زوجته

من جانبها قالت المجني عليها بأن المتهمة احتضنتها وأخرجت سكيناً من حقيبتها وبدأت بطعنها في حضور زوجها وابنتها وذلك بعد رفض المجني عليها حديث المتهمة عن علاقة الأخيرة غير المشروعة بزوجها وذلك قبل أن يتمكن زوجها من الإمساك بالمتهمة وإبلاغ الشرطة واستدعاء الإسعاف حيث تم نقلها إلى المستشفى للعلاج.