يترافق الكفيفان السودانيان أحمد وشعيب، اللذان يؤديان فريضة الحج لأول مرة ، وروا قصتهما في تقرير متلفز.

ولم يستطع أحد الحاجين مقاومة دموعه التي غلبته قائلا : “لقد لمست الكعبة بيدي وشعرت حينها كأني دخلت الجنة”.

وأوضح الحاجان طريقة الطواف بالسير على خطوات الطائفين أمامهما وعند محاذاتهما الحجر الأسود يكبران “الله أكبر” مع تكبيرهم.

من جانبه قال الحاج أحمد: “نحمد الله فقدنا البصر منذ الطفولة، لكن البصيرة موجودة، ونحيا ونعيش على هداها ونورها “.