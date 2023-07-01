قام المحتجون في فرنسا بنهب متجراً للسلاح في وسط مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، واستولوا على بعض بنادق الصيد

وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت أحد الأشخاص وبحوزته بندقية ربما نُهبت من متجر السلاح. وتتولى الشرطة حالياً حراسة المتجر.

وارتفع عدد الموقوفين في مرسيليا إلى 80، وفي ليون إلى 37، فيما امتدت شرارة المواجهات بين الشرطة والمحتجين إلى مدينة غراس جنوب فرنسا.

وعززت السلطات انتشار قوات الأمن في أنحاء البلاد، عبر تعبئة 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك، تحسباً لليلة رابعة من أعمال الشغب احتجاجاً على مقتل شاب برصاص شرطي مؤخراً.