روى غواص محترف بعض تفاصيل المدهشة عن اللحظة المرعبة بعد ابتلاعه بالكامل من قبل حوت ضخم.

وتفصيلاً، وجد مايكل باكارد نفسه في فم حوت أحدب في بروفينستاون، ماساتشوستس في يونيو 2021.

ويُشار إلى أن الحادثة المرعبة تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم – والآن يروي الغواص كافة التفاصيل بعد ابتلاعه من الحوت والنجاة بحياته بأعجوبة.

وقال باكارد في تصريحات صحفية: “كنت محاصرًا لمدة 30-40 ثانية. “نعم ، كنت مقتنعًا تقريبًا أنني سأموت في ذلك اليوم.”

وأضاف: “كان بإمكاني الاختناق أو الغرق إذا لم أسترجع منظمي في الوقت المناسب”.

وتابع : “قلت ، لقد علقت في فم حوت جاء جميع الممرضات والأطباء في المستشفى لرؤيتي وسؤالني عن الحادث”.

وأفادت مصادر صحفية بأن الحوت بصق باكارد قبل أن يسبح، ومرة ​​عاد إلى اليابسة ذهب إلى المستشفى.

والجدير بالذكر أن هذا ليس الحادث الأول الذي يواجه فيه الغواص البالغ من العمر 57 عامًا الموت، حيث تورط أيضًا في حادث تحطم طائرة في عام 2001 أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.