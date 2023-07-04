فتحت شركة أرامكو لأعمال الخليج التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين “CDPNE”.

وذكرت أن التقديم متاح لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين، موضحة التخصصات المتاحة بالبرنامج ومنها نظم معلومات إدارية، وإدارة سلاسل الإمداد، وقانون، ومحاسبة مالية، وتقنية معلومات، والأمن السيبراني، وعلوم الحاسب، جيو فيزياء.

وحددت الشركة شروط الالتحاق بالبرنامج ومنها ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية، وأن يكون الطالب أو الطالبة منتظماً في الفصل الدراسي الثالث للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي -1444ه، وأن يكون قد أتم مرحلة الصف الثالث ثانوي بالكامل من إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الخفجي، منوهة بأن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي:هنا