كشف لاعب نادي أبها، صالح العمري، عن تفاصيل جديدة بشأن فشل مفاوضات انتقاله لصفوف نادي الاتحاد.

وقال صالح العمري : “على قد المحبة يكون العتب.. وماكنت ولا راح أكون في يوم مصدر لأي مشكلة أو نقطة سلبيه داخل الفريق ومن اليوم ورايح الاحترام للجهاز الفني واللاعبين ومحبين أبها فقط وبإذن الله يكون موسم جميل”.

وأشاد اللاعب بتعامل وفضل نادي أبها عليه، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من العروض إلا أنه رفضها وفضل البقاء مع أبها، وأنه أثناء المفاوضات تجديد العقد مع ناديه قدم تنازلات وطلبوا منه تخفيض المبلغ، كما أخذ وعد من رئيس النادي بالسماح له بالرحيل إذا جاء عرض ووافق عليه.

وأردف صالح العمري: “الموسم الماضي جاء عرض وتكلمت مع المدرب والإدارة، واتفقنا إني أطلع في اللحظة الأخيرة تغير كل شيء من ناحية المدرب، وتعاملت بكل احترافية مع الموقف مع أن رغبتي كانت الخروج وضحيت بأشياء كثيرة عشان ما أكون سبب في مشاكل مع النادي أو مع زملائي اللاعبين، وهذا اللي تعلمته وتربيت عليه ومستمر فيه إلى الآن”.

وتابع: “قبل نهاية الموسم، كان في تواصل مع الإدارة وأبديت لهم رغبتي بالخروج، خاصة أنه باقي سنة في عقدي ويكون فيه عائد مادي للنادي يستفيدون منه، وأستفيد أنا وأعيش مرحلة جديدة في مشواري الكروي، كان الرد إيجابي بالموافقة، وما فيه مانع عندهم في حال وصل عرض”.

وأضاف: “وصل للنادي أكثر من عرض وكلها كانت جيدة، وتوازي المدة المتبقية من عقدي ومعقولة، لكن تفاجأت بالمطالب العالية والمبالغ فيها اللي يطلبونها، وللأسف كان كل شخص يرميني على الثاني، وتوقعت تكون الأمور أسهل وأبسط ويكون فيه رد للوفاء ويكون في احترام للكلمة، لكن للأسف حصل العكس”.

وأكد أنه جاليا متواجد مع الفريق وسيواصل أداء مهامه كالاعب مع فريقه حتى نهاية عقده لأن ذلك مصدر رزقه، مقدما الاحترام لكل زملائه بالفريق.

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