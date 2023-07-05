أشادت صحيفة بتاريخ نادي الهلال وتحقيقه للبطولات على مدار تاريخه الكروي.

وذكرت صحيفة “sofoot” الفرنسية: “في منتصف القرن العشرين كانت الرياض مجرد مساحة شاسعة من الأرض تُلعب عليها كرة القدم بالفعل، وفي إحدى الليالي وُلد الهلال في عام 1957، وسرعان ما تم دعمه من قبل سكان العاصمة بفضل هيبة مؤسسيه.. تم اختيار اسم الهلال لأنه أحد الرموز الرئيسية للإسلام”.

وأضاف :””اليوم يُعتبر الهلال أكبر ناد في السعودية، حيث فاز بالدوري 18 مرة. ضعف منافسيه الرئيسيين الاتحاد والنصر.. على الصعيد القاري كذلك هيمنة الهلال مستمرة حيث فاز أربع مرات في المسابقة القارية.. لذا تم اختياره كأفضل فريق آسيوي في القرن العشرين”.

وأضاف أن في نهاية السبعينيات، أصبحت الكرة السعودية أكثر احترافًا بتنظيم أول بطولة وطنية في عام 1975. وفاز بها الهلال في عام 1977، وبعدها جذب أول نجم دولي إلى السعودية وهو روبرتو ريفيلينو، قائد المنتخب البرازيلي السابق، الذي لم يُخيب آماله الجماهير الهلالية.

وأكد أن الهلال هو أكبر نادٍ في آسيا، كما أن الفريق سببًا في تميز المنتخب السعودي، مستشهدا على ذلك بالمباراة الشهيرة والفوز ضد الأرجنتين خلال كأس العالم 2022، وخلال هذه المباراة كان تسعة لاعبين من الهلال من أصل 11 لاعبًا أساسيًا.

ولفت إلى أن تشكيلة الهلال خيالية في موسم 2023-24 تحت قيادة المدرب خورخي جيسوس بعد انضمام كوليبالي ونيفيز، ويُنتظر التعاقد مع نجوم براقة أخرى قريبًا، بالإضافة إلى وجود نخبة مميزة من اللاعبين السعوديين الدوليين على غرار سالم الدوسري وسعود عبد الحميد.