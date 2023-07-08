لم تتوقف الفنانة المصرية ياسمين صبري عن إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بإطلالة حديثة في أحد المولات التجارية بدبي تشبه إلى حد كبير نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

ياسمين صبري التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاجئ جمهورها رغم الانتقادات التي طالتها، والاتهامات التي وُجهت لها بأنها تسير على خطى نجمات الموضة العالمية .

وتظهر صبري بالإطلالة كاملة تتعدى الـ ٢ مليون جنيه في أحدث جلسة تصوير كشفت عنها من خلال مجموعة صور شاركتها على حسابها الرسمي في انستغرام.

وجاءت إطلالة صبري التي أحدثت ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسعر خيالي ومفاجئ حيث ارتدت الفنانة بلوزة ذا أكمام طويلة جمعت بين اللون البينك والأبيض، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، بطباعة Maiolica، يصل سعرها إلى 1750 جنيه سترليني، أي ما يعادل 69 ألف جنيه.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى حذاء أبيض مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوشيا، من تصميم دار Hermes، من طراز Birkin وبلغ سعرها 66 ألف و207 دولار، أي ما يعادل 2 مليون و48 ألف جنيه.

وانهالت التعليقات على الفنانة المصرية من قِبل متابعيها، وجاء من بينهم تعليق هاجمت فيه أحد المتابعين ياسمين قائلة :” أقسم بالله ما رح تشبهين جورجينا .”

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير بها ياسمين صبري غضب متابعيها بسبب تقليدها لنجمات الموضة العالميين، إلى جانب ظهورها بإطلالات باهظة الثمن تُبهر بها متابعيها .