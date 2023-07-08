أوضحت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة بفرنسا السيدة أنييس بانيه روناشيه، أن السعودية تضطّلع بدور المحرّك الإقليمي في إطار «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، وأكدت أن فرنسا تشارك مشاريع المملكة لإزالة الكربون.

وأردفت أن هذه الزيارة هي تلبية لدعوة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والذي لديه الكثير من المشاريع المهمة في مجال تحول الطاقة.

وأشادت روناشيه بدور المملكة في مجال تحول الطاقة وأن تصبح دولة محايدة للكربون وذلك بحلول عام ٢٠٦٠، وإطلاق مبادرة التحول للأخضر في عام ٢٠٢١، وقالت أن فرنسا ستكون سعيدة بهذه الشراكة ومساعدة المملكة لتحقيق تلك الغاية وخاصة في ظل الاستعداد ل cop 28.