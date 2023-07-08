خضعت العاملات في أحد مصانع الجبن في كينيا، للإجبار على خلع ملابسهن لإثبات ما إذا كن في فترة الحيض أم لا.

وجمعت مديرة في شركة “Brown’s Food Company” العاملات لمعرفة أي منهن ألقت فوطة صحية مستعملة في الحاوية الخطأ، وجعلتهن يتجردن من ملابسهن لأنه لم يعترف أحد بذنبه.

وذكرت الشرطة في ليمورو لوسائل الإعلام المحلية، إنه تم إيقاف المديرة عن العمل بانتظار التحقيق، وتم اعتقال 3 أشخاص بتهمة الاعتداء غير اللائق.

وقالت الشركة في بيان: “نتيجة للحادث الصادم، بدأنا تحقيقات داخلية لتقييم ما حدث بالضبط ولماذا وكيف يمكننا التصالح بشكل مناسب مع الموظفين الذين تأثروا بهذا القرار الأحادي المؤلم”.

وتابع البيان: “نحن نتواصل بشكل مباشر مع السناتور غلوريا أرووبا، المعروف عنها أنها تدافع عن إدارة النظافة الشهرية.. للتعلم منها أفضل السبل لتنفيذ سياسة إدارة النظافة الشهرية. لقد استمعنا ونعلم أنه يجب علينا أن نفعل ما هو أفضل”.

وأفادت الشرطة أن الضباط “أجروا تحقيقا شاملا وسجلوا إفادات الضحايا قبل اعتقال 3 مشتبه بهم”. كما زعموا أن حوادث مماثلة وقعت سابقا داخل الشركات في منطقة ليمورو.

ويعد فضح الدورة الشهرية موضوعا متوترا بشكل متزايد في كينيا. ففي عام 2019، انتحرت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بعد أن تعرضت للإذلال أمام فصلها بسبب الدورة الشهرية.