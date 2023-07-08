تسببت قطة هاربة من صاحبتها في باريس في تأخير قطار”تي جي في” فائق السرعة من محطة جار دي ليون في باريس إلى نيس.

وجاء ذلك بعدما فرضت محكمة فرنسية قبل أيام فقط غرامة كبيرة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، لتسبب أحد قطاراتها في مقتل قط ركض عبر القضبان.

حيث رفضت سلطات السكك الحديدية وقتها إيقاف القطار وسمحت له بالمغادرة رغم تحذير صاحبة القط ووالدتها من أنه لا يزال تحت القطار.

وقضت المحكمة الثلاثاء الماضي على الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي أدينت بالإهمال، بدفع تعويض قدره ألف يورو (1090 دولارا) لكل من مالكي القط.

وقامت الشركة الوطنية للسكك الحديدية هذه المرة بقطع الكهرباء عن المحطة لمدة ساعة لإخراج القطة من تحت عجلات قطار “تي جي في” فائق السرعة.