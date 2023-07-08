على خلفية غرق شقيقان في مياة السيول أثناء لهوهما بجوار سكة القطار بالقريات، روى أحد المنقذين تفاصيل الواقعة.

وقال المواطن بخصوص انتشال جثتي طفلين 11 عاما، و15 عاما: “كنا كاشتين وسمعنا الأب يستغيث وينادي علينا، ويقول تكفون عيالي الاثنين غرقوا”.

وأشار إلى أن الأب حدد لهم موقع الغرق وقام أحد أصدقائه بإبلاغ الجهات المعنية، فيما نزل الباقي إلى المياه وقاموا بالسباحة للبحث عن الطفلين، مضيفا: “بعد 25 دقيقة أخرجنا طفل وبعد فترة أخرجنا الثاني”.

وأضاف مواطن آخر: “حاولنا نبحث كثيرا لإنقاذهما ولكن القدر فوق كل شيء”، مشيرا إلى صعوبة السباحة والغوص في المياة كونها ليست صافية.