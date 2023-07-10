أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، عقار “ليكانمب” كأول دواء يثبت فعاليته في إبطاء تقدم مرض الزهايمر في الدماغ الذي يتسبّب بفقدان الذاكرة.

وأوضحت تيريزا بوراكيو، مديرة مكتب علم الأعصاب لدى مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في تصريح صحفي “الإجراء الذي تم اليوم يُعد أول تأكيد على أن الدواء الذي يستهدف المرض الأساسي للزهايمر، أظهر بالفعل فائدة سريرية”، مؤكدة أنّه علاج آمن وفعال لمن يعانون من الزهايمر”.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من أشكال أكثر تقدمًا من المرض قد لا يستفيدون من الدواء، وقد يواجهون مخاطر متزايدة تتعلّق بالسلامة.