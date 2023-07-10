في موقف مؤثر ومحزن، سقط جوال شاب كان يتنزه في أعلى جسر الباحة المعلق أثناء زيارته ممشى السحاب والمناظر الطبيعية.

وظهر الشاب وهو يسير على جسر الباحة المعلق وسط أجواء طبيعية خلابة رفقة بعض أصدقائه، وبينما كان الشاب يقوم بإخراج هاتفه لالتقاط الصور التذكارية للمناظر الخلابة المدهشة؛ سقط في لمح البصر من أعلى الجسر.

الشاب الذي وقف مربوط اليدين أعلى الجسر لا يستطيع انقاذ هاتفه، ظل ينظر للهاتف بحسرة وحزن شديد وهو يسقط دون أن يستطيع فعل شيء لما فيه من خطورة عليه.

وواصل الشاب التنزه أعلى الجسر وفي قلبه حسرة على فقدان هاتفه الذي لم يعلم مصيره بعدما سقط من هذا الارتفاع .

ولقى المقطع المحزن تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحد الأشخاص قائلاً:” يا عزتي له .”

ويعد جسر الباحة المعلق الوجهة المناسبة لمحبي الإثارة والمغامرة، إذ يمتد الجسر لمسافة 100 م، وعلى ارتفاع 15 م فوق غابة من أشجار التين والعنب والمشمش والخوخ، والتي تعكس مشهدًا طبيعيًا لا يمكن تفويته، كما يُحيط بالجسر غطاء نباتيّ تبلُغ مساحته 10 كم مربع.