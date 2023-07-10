قال الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء أن الحلف بحياة الإنسان أو بحياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أو بأمه أو بأبيه أو بالكعبة أو بأي شئ دون الله فهو حلف باطل.

وأوضح المنيع أن الحلف بغير الله يعتبر شرك به، حسبما اتفق عليه جمع من أهل العلم على أنه لم يخرج من الملة، فيقول في الحديث الثابت «من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك».

وأضاف المنيع أنه لابد أن يقول الإنسان الذي حلف بدون الله بعدها «الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وأردف المنيع أنه ليس على الإنسان الذي يحلف بدون الله كفارة مالية، ولكن كفارة ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه وأن تكون توبته توبة نصوحة.