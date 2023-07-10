انتقد الإعلامي أيمن جادة عدم وجود صفقات للنصر، مرشحاً نادي الإتحاد والهلال للدوري، بسبب الصفقات التي أبرمها المفاوض الرسمي لهم.

وقال جادة أنه يقترح نادي الاتحاد كالمرشح الأول للدوري، والمرشح الثاني هو الهلال، والثالث الأهلي والرابع النصر، موجهاً رسالة لكل محبي نادي النصر بأن رونالدو بحاجة إلى تعاقدات.

وأضاف جادة بأن كريستيانو لم يحصل على التمويل الكافي في الموسم الماضي، بسبب انضمامه الى فريق موجود بهذه الصيغة.

وأردف جادة إلى أنه مع تغيير المدرب والتعاقدات الجديدة ودعم رونالدو، سيصعد بالنصر إلى مرتبة المنافس على اللقب بشكل رئيسي وليس المرشح الرابع وفقاً للتعاقدات الموجودة حالياً.