رغم المكانة والريادة العالمية في سوق صناعة السيارات لتويوتا إلا أن الشركة اليابانية تختلف مع باقي شركات السيارات العالمية في التحول إلى الموديلات الكهربائية بشكل حصري خلال الأعوام القادمة، وهو اتجاه رفضته تويوتا كثيرًا .

وأكد رئيس مجلس إدارة تويوتا، أكيو تويودا، في تصريحات له إن السيارات الكهربائية ليست الحل الأوحد لخفض الانبعاثات الكربونية وحل مشاكل التغير المناخي، مضيفًا أن هناك خيارات بديلة أخرى للكهرباء .

فنجد في الوقت الحالي أن تويوتا ترى أن السيارات الهجينة هي الحل الأكثر عملية ومنطقية من السيارات الكهربائية، وبالفعل تقدم تويوتا مجالاً زاخراً بالموديلات الهجينة سواء الخفيفة أو الهجينة بالقابس الكهربائي، ولكن تقتصر العلامة على تقديم موديل كهربائي واحد حالياً وهو ”bZ4X“ .

وصرح تويودا إن البنية التحتية للشحن الكهربائي في العالم تظل ضعيفة جداً ، وهي من الأسباب الأساسية في رفض تويوتا للتحول إلى الموديلات الكهربائية بالكامل.

مؤكداً أن هذه الخطوة تعد الأكثر ضررًا للأفراد والمجتمعات بدون تواجد بنية تحتية قوية للشحن الكهربائي.

بجانب التقنيات الهجينة، تستثمر تويوتا في التقنيات الهيدروجينة كذلك، مع طرحها للجيل الثاني من سيارة ميراي الهدروجينية مؤخرًا، بالإضافة إلى مشاركة تويوتا في عالم السباقات بالتكنولوجيا الهيدروجنية، مثل نسختها الهدروجينية الشهيرة لكورولا في اليابان.

وجدير بالذكر أن تويوتا لن تتجاهل العصر الكهربائي، إذ أنها أعلنت مؤخرًا عن تطويرها لتكنولوجيا ثورية جديدة للبطاريات الصلبة بمدى مذهل يقترب من 1500 كيلومتر للشحنة الواحدة! مع استهداف طرح هذه البطارات بحلول 2026.