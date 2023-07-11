أبدى نادي النصر اهتمامه بضم اللاعب أوتافيو دا سيلفا لاعب نادي بورتو، واجرى العديد من الاتصالات مع مسؤولي بورتو البرتغالي؛ من أجل شراء عقد اللاعب.

وكشفت مصادر أن محاولات نادي النصر لن تنجح حتى الآن بعد إصرار إدارة بورتو على دفع نادي النصر للشرط الجزائي البالغ 40 مليون يورو، وهو الأمر الذي صعب كثيراً سير المفاوضات حيث سيكون هذا المبلغ مكلفاً جداً لخزينة النادي.

وأوضحت المصادر أن إدارة بورتو تماطل بالمفاوضات حتى تاريخ 20 الشهر الجاري، الذي سيصبح فيه الشرط الجزائي للاعب أوتافيو 60 مليون حسب العقد المبرم بينهما.

ويذكر أن أوتافيو إدميلسون دا سيلفا مونتيرو بدأ مسيرته الرياضية عام 2012 مع نادي إنترناسيونال.