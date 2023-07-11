أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم السماح بخروج أي مركبة غير كويتية من البلاد إلا بعد سداد قيمة المخالفات المرورية.

وبدأت إجراءات الوزارة بتحصيل المخالفات المروية المتعلقة بالمركبات غير الكويتية، والتي لا تحمل لوحات كويتية سواء كانت خليجية أو حتى عربية.

وأوضحت أنه في حالة وصول المركبة التي لا تحمل لوحات كويتية إلى إحدى المنافذ البرية سواء كانت العبدلي أو السالمي والنويصيب، يشترط وفقا لإجراءات وصولها إلى المسؤولين في الجمارك بأن يتم تنبيهها، وإبلاغهم بوجود مخالفات إن وجدت على هذه المركبة.