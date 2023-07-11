أكدت المستشارة الأسرية والتربوية الهنوف الحقيل، أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يلعبون لعبة نفسية على المشاهد، مشددة على أهمية انتقاء الفرد للمحتوى الذي يتعرض له.

واستنكرت الهنوف استغلال بعض المشاهير لأطفالهم لكسب المشاهدات، قائلة: “دفع الوالدين ابنهما لانتهاج سلوكيات خاطئة يعد اتجارا به”.

وأضافت: “نحن موجودون لعمارة الأرض، وليس لاستعراض أنفسنا على منصات التواصل”.

وتابعت: “لا ألوم المشاهير أفرادا أو أسرا فقط وإنما على داعميهم بالمقام الأول”، مشيرة إلى أن استغلال الطفل لكسب المشاهدات والمال ستحرمه من أن يعيش طفولته بشكل طبيعي، وسيكبر وسيصبح مختلفا عن الآخرين.

فيديو | المستشارة الأسرية والتربوية الهنوف الحقيل: لا ألوم المشاهير أفرادا أو أسرا فقط وإنما على داعميهم بالمقام الأول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hwkBQt0kql — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2023