زاد الإقبال خلال الأيام القليلة الماضية حول تطبيق “ثريدز” الذي أصدرته شركة “ميتا” من أجل منافسة منصة “تويتر”، لكن هناك بعض الأسباب المقلقة لدى الراغبين في الانضمام إليه.

وتضمنت الأسباب اعتماد “ثريدز” على تطبيق “انستجرام”، حيث يحتاج إنشاء حساب على التطبيق الجديد وجود حساب في منصة الصور المعروفة، كما أنه توجد مشكلة أخرى تتعلق بجمع شركة “ميتا” الكثير من البيانات عن المشترك وجهازه.

وأيضا تشمل الأسباب الاتهامات التي تحوم حول شركة “ميتا” بوجود سجل طويل لها في تسريب بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى عدم تمكن الأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي من استخدامه بسبب اللوائح التنظيمية، لكنْ هناك شكوك أخرى حول وقوف آلية معالجة بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي لعدم اتهام الشركة بانتهاك الخصوصية.