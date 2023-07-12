وقع شجار حاد بين مشجعي فريقي بالميراس وفلامينجو البرازيليين، تسبب في مصير مأساوي لفتاة تبلغ من العمر 23 عاما بعد نقلها للمستشفي.

وتفصيلاً، كانت المشجعة المتعصبة ذاهبة لحضور مباراة على أرض فريقها المفضل بالميراس ثم أصيبت بزجاجة ألقاها ليوناردو سانتياجو، مشجع لفلامينجو عليها خلال الشجار.

وكشفت لقطات فيديو كيف اخترقت الزجاجة رقبة الفتاة الشابة “جابرييلا أنيلي” بالقرب من مدخل ملعب كرة القدم البرازيلي.

وعلى الفور خضعت الفتاة لعملية جراحية ليلة السبت، لتلقى مصيرها متوفية متأثرة بنوبة قلبية.

وقال المتهم في الدفاع عن نفسه أمام شرطة المدنية أنه ألقى مكعبات ثلج أثناء الاشتباكات العنيفة مع مجموعة من مشجعي بالميراس.