افتتحت مجموعة من الفتيات السعوديات مغسلة ملابس بطاقم نسائي متكامل بـ ⁧‫مكة المكرمة‬⁩، ليبرهنوا بهذا العمل أن المرأة السعودية بوسعها فعل أي شيء .

أول مشروع مغسلة بأيدي نسائية سعودية افتتحته المواطنة مريم الظفيري، التي أكدت أن نجاح المشروع أتى بتشجيع من الجميع والمغردين السعوديين .

وقالت الظفيري خلال حديثها على برنامج صباح السعودية، المُذاع على القناة السعودية:” الحمد لله نحن كافحنا وأثبتنا وجودنا، وعندما وجدنا صعوبة نحن كفتيات في التعامل مع الرجال بالمغسلة، جاءت لي هذه الفكرة للتسهيل على النساء، حيث أن الملابس النسائية والسهرات تحتاح لنساء لأن لا أحد يهتم ويفهم بها مثلنا .”

وأضافت :” في البداية كان الجميع يستغرب أن المشروع يقوم على أيدي عاملة جميعها من النساء، ولكن أثبتنا وجودنا وجدارتنا بالنظافة والاهتمام وسرعة التوصيل .”

وفي السياق، أفادت أحدى العاملات في المشروع، هناء الظفيري أنه لولا التكاتف والاتحاد والمساعدة بينهم لما نجح هذا المشروع .

وأكدت الظفيري أيضًا أنها لم تواجه أى مشاكل فى استخراج الرخص اللازمة للعمل، وتعاونت معها الجهات الحكومية سواءً الأمنية أو الدفاع المدنى أو الأمانة.

وأعربت عن أمنيتها في افتتاح أكثر من فرع لمغسلتها، وتوظيف عمالة كبيرة للسعوديات، موجهة رسالة في ختام حديثها بالتأكيد على أن المرأة السعودية لا تعجز على شيء، وتستطيع أن تفعل كل شيء.