عندما نذكر الأجداد في الديرة تستقبلنا الرائحة الشهية للأطعمة الشعبية التقليدية في معظم المناطق، وحكايات الصباح الباكر ورائحة الفطور الشهية مع الحديث الطويل الذي لا ينقطع ولا نمّل منه .

وقامت فتاة جعلتنا نعيش معها أجواء جميلة ما زلنا نحن لها الآن كل حين، وأخذتنا معها في لقطات قامت بتصويرها لفطور جدتها في الصباح الباكر بالديرة .

وظهرت الجدة وهي تقوم بتحضير الطعام الشهي الذي تفوح رائحتة اللذيذة في كل مكان، حيث قامت الجدة بإعداد الفطور بحب ممزوج بعشق الأحفاد لزيارتها والتونس بها .

وظهرت الجدة وهي تقوم بإعداد الفطائر الشهية والحليب إلى جانب قطع البسكويت الشهية وجلست تأكل رفقة أحفادها مستأنسة بهم .