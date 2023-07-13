تم تطوير مشروع مدينة الموظفين السكنية بهدف توفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع وتزويدهم بمستوى عالٍ من المعيشة وأسلوب الحياة العصري.

وتبلغ مساحة المدينة 1.5 مليون متر مربع، وتتطلب وجهة طموح المشروع مثل وجهة “البحر الأحمر” وجود كادر بشري كبير يتمتع بالسمات المناسبة لاطلاقها ضمن المعايير العالمية المحددة.

وتعد مدينة الموظفين عبارة عن منطقة سكنية وتجارية حديثة الطراز، ومن المقرر أن تحتضن نحو 14 ألف عامل وموظف وإداري لتشغيل وجهة “البحر الأحمر”، كما أنها تحتضن المقر الرئيس لشركة البحر الأحمر الدولية.

كما تضم مدينة الموظفين مكاتب تجارية وإدارية عالية الجودة، بالإضافة إلى مساكن ومطاعم ومجموعة واسعة من المرافق الخدمية والترفيهية. علاوةً على ذلك، تتميز المدينة بخدمات ذكية مبتكرة تم نشرها في جميع أنحاءها من أجل توفير أسلوب حياة مريح لسكانها، في حين تم تطوير جميع المباني وفقاً لمعايير بيئية صارمة.