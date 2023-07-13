خرج الفنان عايض يوسف عن صمته وقام بالرد على التساؤلات التي انتشرت بعد تداول أخبار انفصاله عن الإعلامية هبة حسين .

ووجه عايض رسالة صارمة للجمهور من خلال مجموعة سنابات قائلاً:” رجاء خلوني أعيش حياتي الخاصة بدون اسئلة مالكم دخل فيها”.

وأضاف:” رسالة عامة.. فيه شي اسمه خصوصية أو حياة خاصة، لا تتدخل فيها عشان ما يجيك كلام ما يعجبك، أتمنى وصلت الرسالة”

وقام بمشاركة جملة حياتي الخاصة بكل اللغات، عبر سنابه وعلق عليها “نكتبها باللغات الثانية عشان يمكن فيه ناس ما يعرفون عربي.

وكان خبر انفصال عايض وهبة تصدر الترند على السوشيال ميديا، وخاصةً أن الثنائي قاموا بحذف الصور التي تجمعهما عبر انستقرام و ألغيا متابعة بعضهما.

يُذكر أن عايض وهبة قد احتفلا في يوم 2 سبتمبر من العام 2020 بمناسبة عقد قرانهما، ونشر في وقتها تغريدة جاء فيها، الحمدلله الذي تتم به الصالحات، وتقدم عايض وقتها بأغنية إهداءً لهبة ولكنه حذفها الآن .